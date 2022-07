AS - Dybala al bivio: niente Inter, solo Napoli o Roma! Ecco le offerte sul piatto

Calciomercato Napoli, novità su Paulo Dybala dal quotidiano spagnolo AS. Ad oggi la Joya non ha ancora deciso il suo futuro e con il campionato di Serie A che inizia a metà agosto, ormai l'attaccante argentino ha sempre meno tempo a disposizione per fare la sua scelta.

Per adesso Dybala si allena da solo, a Torino, in attesa di prendere una decisione su quello che sarà il suo futuro. Se inizialmente sembrava orientato ad accettare l'offerta dell'Inter, ora deve fare i conti con il fatto che il club nerazzurro non ha soldi per chiudere l'operazione, dal momento che ne ha già spesi troppi per acquistare Lukaku e adesso in attacco non c'è più spazio per Dybala.

Le offerte sul piatto per Dybala, dunque, si riducono a due: quella del Napoli e quella della Roma. Scrive AS: "Il Napoli da inizio luglio è quella che si è mossa di più. I partenopei offrono a Dybala uno stipendio importante, lasciandogli i diritti d'immagine e Spalletti sta cercando di conquistarlo con elogi pubblici e privati". Il Napoli però deve superare la concorrenza della Roma.

José Mourinho "è entrato in contatto più volte con Dybala, al quale i giallorossi offrono uno stipendio più alto di quello proposto dal Napoli, ma con l'obbligo di ricevere una risposta a brevissimo". Adesso Dybala è al bivio.