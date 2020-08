AS conferma CN24 - Llorente, il Napoli può lasciarlo partire a zero: sondaggio della Real Sociedad

Ultime calcio Napoli - Arrivato appena un anno fa, Fernando Llorente potrebbe presto lasciare Napoli. Con Rino Gattuso è finito ai margini del progetto e ha collezionato pochissimi minuti in campo. Poi, ha un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione che pesa e non poco e il Napoli pensa di lasciarlo partire a parametro zero.

Llorente

Llorente seguito dalla Real Sociedad

Secondo quanto riferisce As, come anticipato da CalcioNapoli24, su di lui sarebbe tornata la Real Sociedad, che ha effettuato un sondaggio ultimamente con il fratello dello spagnolo.