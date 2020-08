Llorente ai saluti col Napoli, piomba la Real Sociedad: ecco quando può sbloccarsi l'affare [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Fernando Llorente in azzurro è ormai segnato: arrivato appena un anno fa dal Tottenham, il centravanti spagnolo è scivolato indietro nelle gerarchie di Gattuso fino a non vedere praticamente più il campo. La sua cessione è pressoché scontata, con il Napoli che sta ragionando sull'opzione migliore da percorrere.

Llorente-Napoli, possibile ritorno in Spagna

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centravanti basco è in fase avanzata di contrattazione con la Real Sociedad. La trattativa potrebbe sbloccarsi definitivamente quando gli spagnoli venderanno Willian José, attaccante brasiliano. La dirigenza é convinta di trovare un buon acquirente per il giocatore, e dopo cercheranno di chiudere con il Napoli per Llorente, a cui non dispiace l’idea di tornare in Spagna.