AS - Atletico pronto a chiudere per James Rodriguez, manca solo il via libera del Real! Il giocatore è già pronto a Madrid

La telenovela James Rodriguez continua senza apparente soluzione di continuità. Il giocatore è da tempo nel mirino del Napoli, con il quale ha un accordo di massima, ma nell'ultimo periodo si è inserito anche l'Atletico Madrid. Quella che porta alla corte dei colchoneros è una pista che piace al ragazzo dal momento che gli permetterebbe di restare a Madrid ed a tal proposito arrivano delle novità non di poco conto.

James Rodriguez

Dalla Spagna: Atletico pronto a chiudere per James

Stando a quanto riportato dal caporedattore di AS su Twitter, infatti, l'Atletico aspetta solo il "via libera" di Florentino Perez per chiudere questa operazione, con il calciatore che è già a Madrid ed è disponibile ad accettare in via definitiva il corteggiamento di Simeone. Con buona pace, se tutto dovesse andare come sembra ormai inevitabile, di Carlo Ancelotti.