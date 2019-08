ANSA - Diversi club di Serie A sul cartellino di Fernando Llorente: ci pensano anche Lazio e Fiorentina

In attesa di risolvere il rebus e sfumato Dzeko, Ausilio e Marotta cercheranno di regalare ad Antonio Conte un paio di rinforzi tra difesa (si lavora sempre su Biraghi, ma prima bisogna cedere Dalbert) e centrocampo: ai nomi di Rakitic, Milinkovic e Vidal, ieri non convocato da Valverde, si è aggiunto oggi anche quello del portoghese Renato Sanches, che ha chiesto la cessione al Bayern. Lo spagnolo Fernando Llorente, svincolato, resta un'occasione last minute per l'attacco per tanti club (sullo spagnolo ci sono anche la Lazio, la Fiorentina e il Napoli, se non dovesse chiudere per Icardi). Restando in tema di attaccanti, Cagliari e Roma hanno ripreso a parlare di Defrel, mentre in casa Verona il nome nuovo è Paloschi della Spal o il 'cholito' Simeone della Fiorentina che potrebbe sostituirlo con un cavallo di ritorno: Nikola Kalinic, il croato in uscita dall'Atletico Madrid e portato a Firenze nel 2015 proprio da Pradè.