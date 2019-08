Icardi-Napoli, Gazzetta: l'ultimatum di ADL scade domani, entro mercoledì l'annuncio di Llorente

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha fissato per domani l'ultimo termine utile per avere Mauro Icardi dall'Inter: "Si entra nell’ultima settimana di mercato e il Napoli ci arriva senza angosce particolari. Nel senso che deve approntare qualche uscita e vedere se riesce a piazzare il colpo in entrata. Il sogno rimane Mauro Icardi, non convocato da Antonio Conte per il posticipo odierno. Ma il tempo stringe, De Laurentiis – in vacanza a Capri – può attendere al massimo fino a domani, poi non ci saranno più i tempi tecnici per approntare un contratto che oltre ad essere molto oneroso è complesso nella sua stesura"

Mercato Napoli le ultimissime su Llorente

La rosea poi aggiunge su Fernando Llorente: "Intanto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è messo nelle condizioni di poter chiudere entro mercoledì l’ingaggio dell’esperto Fernando Llorente, 34 anni, svincolato. È vero che sull’attaccante spagnolo ci sono diversi club, ma la destinazione Napoli sarebbe gradita per via della buona competitività in Champions, e c’è un accordo di massima con gli agenti".