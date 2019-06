Venerato a CN24: "Sondaggi per Milenkovic ed Andersen, sono le alternative a Manolas! Sfumate le piste Akè e Pezzella, escluso interesse per Boateng"

Ultime notizie calcio Napoli - L'esperto mercato di Rai Sport, Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CN24 Live. Ecco quanto dichiarato

"Nel frattempo il Napoli valuta delle alternative a Kostas Manolas: un altro calciatore che piace è Milenkovic della Fiorentina. E' un pallino di Giuntoli e di Ancelotti. Fu vicino all'Inter prima di prendere Godin, la Juve l'ha sondato a gennaio. La Fiorentina rimandò il discorso a giugno. I Della Valle valutavano il calciatore 30 milioni di euro, adesso bisogna vedere con la nuova dirigenza.

Il Napoli ha fatto dei colloqui per Aké: il Bournemouth ha sparato 45 milioni di euro e la cosa è morta.

Con Ferrero si è parlato di Andersen: il patron dei blucerchiati lo valuta non meno di 35 milioni di euro.

Non credo a Pezzella e mi è stato escluso un interesse per Jerome Boateng che non piace alla società azzurra".