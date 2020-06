Anche il Valencia ci prova per Pezzella, gli spagnoli offrono due calciatori ma la Fiorentina fa muro

Ultimissime notizie mercato Napoli - Uno dei profili più seguiti dal Napoli per il reparto arretrato è senza ombra di dubbio il cpaitano della Fiorentina German Pezzella. Stando a quanto riportato dal quotidiano fiorentino "La Nazionale", sull'argentino è da registrare anche l'interessamento del Valencia. Gli spagnoli, infatti, avrebbero cercato di inserire nella trattativa sia Cillessen che la punta Gameiro ma per ora la risposta del club gigliato sarebbe stata negativa. In caso di addio del capitano, però, la Viola avrebbe puntato a Jan Vertonghen come erede, sia per il valore del calciatore che per la sua leadership, sia in campo che fuori dal rettangolo verde.

German Pezzella Fiorentina