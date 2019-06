Ancelotti vara il 4-3-2-1 per la prossima stagione: Callejon inedito e spazio alla fantasia in attacco [GRAFICO]

Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, mister Ancelotti starebbe pensando al cosiddetto modulo a "albero di Natale" in vista della prossima stagione: "Sono lontani i tempi in cui Ancelotti sacrificò sull’altare del 4-4-2 Gianfranco Zola e rinunciò a Roberto Baggio, nel suo percorso il leader calmo ha cambiato credo: il sistema di gioco deve valorizzare le caratteristiche dei calciatori. Sono determinanti i principi, i compiti che i giocatori devono realizzare sul campo, nelle ultime partite di campionato Ancelotti ha sperimentato delle varianti che avevano degli aspetti in comune: baricentro più alto, ricerca di maggiore intensità e aggressività, conquista della metà campo avversaria ricercando l’ampiezza sulle corsie laterali e puntando sugli «uomini di squilibrio» tra le linee. Ancelotti sta pescando nel suo background, nella straordinaria esperienza con cui vuole valorizzare il mercato di spessore promesso da De Laurentiis, e allora valuta un’idea tattica che in passato non solo ha dato risultati ma è diventata un manifesto del suo calcio: l’albero di Natale. Nella città di San Gregorio Armeno e del «te piace ‘o presepe» può sembrare un ossimoro, un attacco alla tradizione ma Napoli è il paradiso delle contraddizioni ed è pronta ad accogliere l’idea per valorizzare il talento tra le linee, così come ai tempi dello scudetto rossonero di Ancelotti Kakà e Rui Costa con Seedorf mezzala lavoravano alle spalle di Shevchenko. In questa visione James Rodriguez, straordinario rifinitore capace anche d’agire lontano dalla porta per favorire lo sviluppo di gioco, e Hirving Lozano, il prescelto da Ancelotti per i movimenti senza palla e l’attacco alla profondità, possono coesistere".