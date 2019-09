"Vogliamo che resti con noi". Ancelotti ha chiesto a ADL di trattenere Mertens con il rinnovo: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica esalta la prestazione di Dries Mertens, vero e proprio mattatore ieri pomeriggio contro la Samp. Il belga è stato autore di una doppietta ed ora aspetta il rinnovo di contratto con la Ssc Napoli.

"Le sue maggiori doti sono due: ha un bel carattere e segna moltissimi gol. A Dries Mertens sono servite entrambe per ripresentarsi con il piglio giusto nel rinnovato San Paolo, dove ha firmato con una doppietta la vittoria del Napoli (2-0) contro la Samp. Il folletto belga ha 32 anni, il contratto in scadenza e si è lasciato alle spalle un’estate non facile dal punto di vista personale, dopo aver assistito al lungo e inutile corteggiamento di Aurelio De Laurentiis a Icardi. Il club azzurro voleva a tutti i costi un nuovo centravanti e invece deve continuare a essere grato a quello vecchio, anche se solo per l’anagrafe. Fu Sarri a inventarlo prima punta e adesso è intoccabile pure per Carlo Ancelotti, che ha chiesto infatti al club di trattenerlo pure per il futuro. «Vogliamo che resti con noi»".