Ancelotti-Juve, Claudia Garcia rilancia: "E' tra le tre opzioni, in lizza per il nuovo allenatore c'è pure Zidane"

Ultimissime news Juve - Nuova panchina bianconera, l'esperta mercato della Rai e corrispondente in Italia di autorevoli giornali portoghesi Claudia Garcia ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore della vecchia Signora

Nuovo allenatore Juve, Claudia Garcia tiene viva la pista Ancelotti

"Io non escluderei che Zidane lasciasse il RealMadrid a fine stagione. Davanti a questo scenario clamoroso, ma non impossibile, è facile sapere dove andrebbe Zidane e chi sarebbe il suo sostituto a Madrid. Siccome ho detto a Calcio&Mercato: io solo credo in tre opzioni per la panchina della #Juve: Ancelotti, #Zidane e Conte". Queste l'opinione di Claudia Garcia