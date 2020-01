Rai - Operazione chiusa con l'Hellas: in arrivo Amrabat e Rrahmani, opzionato anche Kumbulla

Ultime calcio mercato Napoli - Ciro Venerato ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva in onda su Rai 2.

"E' fatta per Amrabat e Rrahmani, arriveranno a giugno in azzurro in un'operazione che sarà ratificata a gennaio ma sarà ufficiale a giugno: 30 milioni totali. E' stato opzionato anche Kumbulla”.