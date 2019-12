Amrabat-Napoli, Sky: parti sempre più vicine, la distanza tra domanda ed offerta ora è minima!

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi in casa Napoli in ottica mercato è senza ombra di dubbio quello di Sofyan Amrabat. Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza azzurra e quella dell'Hellas Verona che hanno avuto esito positivo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, Cristiano Giuntoli e D'Amico, il direttore sportivo del club scaligero, ne hanno parlato nelle ultime ore e la distanza economica tra domanda ed offerta adesso è davvero minima. I gialloblu, per lasciarlo partire in estate, chiedono infatti una cifra compresa tra i 17 ed i 18 milioni, con il Napoli che ha alzato la sua proposta spingendosi ad offrire 12 milioni a cui ne vanno aggiunti 3 di bonus. La settimana potrebbe arrivare l'affondo decisivo ed a quel punto si passerebbe a trattare con il calciatore con il quale, al momento, non c'è un accordo. Gli azzurri, nonostante l'incontro tra Verona ed Inter di giovedì, restano in pole. Ricordiamo, però, che il calciatore, che ha già giocato con Brugge e, per l'appunto, Hellas in questa stagione, potrà indossare la maglia del Napoli solo il prossimo anno.

Sofyan Amrabat Napoli