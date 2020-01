Amrabat-Napoli, CorSport: c'è già l'accordo col Verona, pressing altissimo sul marocchino. C'è una sensazione sull'affare

L’asse di mercato tra Napoli e Verona resta ancora estremamente caldo: dopo Rrahmani, infatti, l’intenzione ferma e decisa e quella di chiudere al volo, già in questa sessione e soprattutto al più presto, anche l’acquisto di Sofyan Amrabat. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“L’ultima parola spetta al centrocampista della Nazionale marocchina: l’accordo con il Verona, sulla base di 15 milioni più bonus, esiste e fa felici tutti. Rrahmani oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, firmerà un quinquennale e poi tornerà a casa da giocatore azzurro in pectore. Un po’ quello che il Napoli vorrebbe fare, nei prossimi giorni, con Amrabat: il pressing sul ventitreenne centrocampista nato in Olanda è altissimo, costante e continuo, e la sensazione diffusa è che alla fine, dopo una fase di stallo, il finale sarà lieto. In sintesi: l’affare si sbloccherà , si farà il bis. Del Verona piace anche il centrale albanese Marash Kumbulla, 19 anni, ma su di lui la concorrenza è elevata”