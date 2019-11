Mohammed Sinou, agente di Amrabat, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Sto ricevendo molte telefonate per Sofyan: è un giocatore giovane di grande talento, la rivelazione dellaSerie A in questa stagione e per questo è normale che tutti i top club lo stiano seguendo".

"Il suo futuro? Ho un accordo con lui: fino a gennaio testa solo al Verona, del suo futuro ne discuteremo solo nel prossimo mercato invernale".