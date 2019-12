Sky - Anche l'Inter su Amrabat e Rrahmani, nuovi passi in avanti nei prossimi giorni del Napoli per il centrocampista

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore, come riportato dai collghi di Sky Sport, è andato di scena un incontro tra la dirigenza dell'Inter ed il presidente dell'Hellas Verona Setti.

Amrabat-Inter, l'incontro!

I rapporti tra i club sono ottimi ed al centro di questo incontro ci sono stati due calciatori accostati anche al Napoli negli ultimi tempi, vale a dire Sofyan Amrabat e Rrahmani. Gli scaligeri valutano il centrocampista centrale circa 15 milioni di euro e su di lui è forte il club azzurro, che nei prossimi giorni potrebbe muovere nuovi passi importanti in avanti per cercare di arrivare nel minor tempo possibile alla quadratura del cerchio. Attenzione, però, dal momento che Amrabat ha già giocato in due squadre in questa stagione e quindi può essere tesserato solo a giugno.