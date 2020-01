Amrabat-Fiorentina, Pedullà: "E' fatta! Il Napoli non aveva chiuso come si dice..."

Calciomercato - Sofyan Amrabat firma con la Fiorentina, è confermata la beffa ai danni del Napoli. Arrivano ulteriori aggiornamenti attraverso il sito di Alfredo Pedullà:

Nella notte la chiusura: Amrabat è viola, affare completata da 18 milioni più 2 di bonus in caso di qualificazione europea del club viola. L’Hellas ha accettato, affare fatto, il Napoli non aveva chiuso (come sostenuto da più parti) e la Fiorentina non era fuori da giochi (come raccontato fino alla serata di ieri). Amrabat firmerà un contratto da 1,5 milioni più bonus a stagione.