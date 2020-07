Napoli - Carlo Alvino, collega di Tv Luna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Apprezzo molto la corretta informazione tra il Napoli e Osimhen. Sarebbe facile dire è fatta per il giocatore per fare sensazionalismi ma ci vuole pazienza e calma per certe trattative. Il Napoli sul giocatore c'è ma predico calma perchè sappiamo come funziona in certe trattative di calciomercato, soprattutto quando avviene un cambio di procuratore".