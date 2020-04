Alvino sicuro: "Cavani? Non ci sono né ci saranno nuovi contatti col Napoli! Non rientra nelle possibilità del club"

Ultime notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Matador? Non mi piacciono telenovele e simili. Cavani rievoca grandi ricordi: punto e basta. Spesso si creano solo illusioni e la storia ogni anno finisce sempre allo stesso modo: il finale non è mai a sorpresa. Non ci sono e non ci saranno mai contatti tra Napoli e Cavani! La storia tra l’uruguaiano e gli azzurri è terminata quando è andato a Parigi. Il giocatore non è nelle idee e nelle possibilità del club. Il ritorno del Matadaor mi sa tanto di provincialismo: è diventato stucchevole… Per James Rodriguez ci sono stati dei contatti. Poi se Cavani decide di venire a vivere una nuova esperienza a Napoli alle condizioni del Napoli, allora è ovvio che il discorso può cambiare! Se andranno via sia Milik che Mertens allora è ovvio che il Napoli deve provare a piazzare un doppio colpo in avanti, almeno uno importante. Spadafora? Sta facendo politica rispecchiando quella che è una fetta di volontà popolare. Molti considerano il calcio non una priorità e lui si adegua".