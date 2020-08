Calciomercato Napoli - Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle ultime in casa Napoli: "Quali sono i calciatori da acquistare per confermare un posizionamento da Champions League? La parola d'ordine è vendere, l'ho già detto: è chiaro, il mercato del Napoli adesso si ferma ed il motivo è semplice, perché hai troppi uomini in organico. Spesi oltre 300 milioni, c'è un passivo di 200".