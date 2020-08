Alvino: "Koulibaly via solo per almeno 80 milioni! Lozano non sarà svenduto, il Napoli punta su di lui. Il mio pallino è Boga"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Chi crede che ci saranno sconti per Koulibaly non conosce il Napoli. Il calciatore andrà via solo per una cifra di circa 80 milioni di euro. Gabriel sarebbe l’ideale sostituto. Il Napoli farà valutazioni da qua ad ottobre, Lozano è stato un grosso investimento e il vero Lozano ancora non è stato visto. Partirà solo per una cifra importantissima, non c’è bisogno di cedere. Il Napoli vuole aspettare il calciatore, è convinto che mostrerà il proprio lavoro. Il Napoli non ha nessun tipo di debito. Tanti calciatori hanno voglia di dimostrare, come Under, Bernardeschi e Schick, io però ho un pallino e si chiama Boga".