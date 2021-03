Alvino: "Fabian e Koulibaly sono in vendita!"

Ultime notizie Napoli. A Canale 8, nel corso del programma “Ne parliamo il Lunedì”, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Koulibaly e Fabian Ruiz sono sul mercato. Non Zielinski, che invece è un punto fermo del Napoli sul quale il club ha intenzione di investire. Nemmeno Osimhen e Lozano si muoveranno da Napoli. Per Koulibaly dipende anche dalle offerte che arriveranno: è chiaro che se il Napoli non dovesse ricevere un'offerta congrua al valore del giocatore, alla fine il difensore dovrà convincersi a restare a Napoli, magari fino a fine carriera".

Kalidou Koulibaly