Alvino: "Al Napoli di De Laurentiis mancano uno Scudetto e una Supercoppa italiana, trofei meritati e tolti dai piani alti"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Linea strategia del Napoli molto chiara. Puntare sui punti fermi attraverso il rinnovo del contratto. Il Napoli si autofinanzia con ottimi risultati da anni. Il Napoli spera di inseguire sempre chi è più forte economicamente, sperando in una sbandata per poterne approfittare. Il Napoli di De Laurentiis avrebbe dovuto avere in bacheca una Supercoppa italiana in più e uno scudetto. Non è il Napoli a non averli vinti, ma è qualcun altro che ha impedito che ciò accadesse".