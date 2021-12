Altro che Napoli, Boga verso l'Atalanta! Gazzetta: offerti 20mln, distanza di 5mln con il Sassuolo

Ultime mercato - Tre giocatori mancini che attaccano partendo da destra, ma nessuno con le stesse caratteristiche sulla fascia opposta, a piede invertito. Questa la risposta più logica alla domanda “perché l’Atalanta vuole a tutti i costi Jeremie Boga?”. Di quest'ultimo, accostato per almeno un anno al Napoli, ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Boga non è un giocatore facilmente leggibile dagli avversari. Ha velocità, fantasia, spunti personali. Insomma, sarebbe una bella iniezione d’imprevedibilità. Con il Sassuolo il dialogo è aperto da un po’, anche perché sono almeno due sessioni che l’Atalanta chiede informazioni su Boga ai neroverdi. La Dea è salita intorno ai 20 milioni di euro di offerta, il Sassuolo per adesso non vuole scendere sotto ai 25. Che sono comunque decisamente meno dei 40 chiesti sino a un anno fa"