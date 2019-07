Almendra-Napoli, la pista si riaccende? CorSport: azzurri in contatto col Boca Juniors per chiudere a metà della clausola rescissoria

In queste ore il Napoli ha riavviato i contatti con il Boca Juniors per il centrocampista argentino Agustin Almendra. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Altro diciannovenne che il club azzurro aveva bloccato a ridosso di Natale, salvo poi scontrarsi con le pretese economiche in questo caso addirittura quasi il doppio. Ovvero: Angelici, il numero uno degli Xeneizes, vorrebbe ricavare il massimo dalla cessione del giocatore e dunque l’intero importo della clausola rescissoria: intorno ai 26 milioni di euro.

Prima del Mondiale Under 20, concluso a giugno in Polonia, Angelici aveva provato a spingere il giocatore verso il Napoli, ma soprattutto alla luce del rendimento di Agustin al torneo, di certo non eccezionale, sarà impossibile chiudere alle cifre pretese dal Boca. Magari alla metà”