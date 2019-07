Almendra-Napoli, Gazzetta: il ragazzo entusiasta di giocare al San Paolo, dietrofront Boca per accontentare la sua volontà

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Almendra per il centrocampo del Napoli: "La questione Almendra è ritornata nuovamente in discussione. C’era stata una fase di stallo, a giugno, per il Mondiale Under 20 dove il giovane talento del Boca è stato impegnato con l’Argentina. Ma da qualche giorno, il diesse napoletano ha ripreso i contatti con Angelici per provare a trovare una soluzione. Carlo Ancelotti ha bisogno di un centrocampista dai piedi buoni e Almendra pare abbia tutte le caratteristiche richieste dall’allenatore. La questione si era arenata sul corrispettivo richiesto da Angelici, ovvero, 25 milioni di euro. Una cifra che Giuntoli ha ritenuto eccessiva ed ha rilanciato fino a 15 milioni. L’impressione è che il presidente del club argentino possa convincersi e che dia il via libera al ragazzo per accordarsi col Napoli. Tra l’altro, lo stesso Almendra s’è detto entusiasta di un eventuale trasferimento nella città che per sette anni è stata la patria di Diego Maradona, il suo idolo".