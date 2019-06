Colpo di scena Almendra, ora è il Boca ad avere fretta per chiudere con il Napoli: la reazione di Giuntoli al cambio di rotta

Ultimissime calcioNapoli - Almendra-Napoli è sicuramente una pista che potrebbe decollare in questi giorni. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, adesso è il Boca a mettere fretta alla SSC Napoli per chiudere: "Sfugge alla logica del “prima vendere” anche la questione di Agustin Almendra, anche se il recente Mondiale Under 20 (solo 9 minuti in 4 gare) ha creato molte perplessità nello staff mercato di De Laurentiis. La situazione in questo momento è in stand-by, con il presidente Angelici del Boca che ora vorrebbe mettere fretta per la chiusura di un affare estenuante. Oltre al Napoli (il club preferito dal Boca), il Porto e il Monaco, di recente anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni agli xeneize. Dall’entourage del centrocampista classe 2000 dicono che Angelici voglia privilegiare il Napoli e si augurano che non siano stufi di questo tira e molla. Cosa molto probabile, perché il ds Giuntoli pare abbia tirato il freno a mano sulla trattativa da 20 milioni di euro, più le tasse che il Boca insisteva nel far pagare al club azzurro".

Insomma, tra Napoli e Boca la situazione è adesso ribaltata. Maggiori dettagli, a tal proposito, sono stati forniti da Si Gonfia la Rete: il Boca avrebbe già rifiutato due offerte, una da 15 milioni di euro e l'altra da 18 milioni, per poi trovare una bozza di accordo con il Napoli attorno ai 20-22 milioni di euro, cifra che però adesso sembra eccessiva. Ecco perché il Napoli ha iniziato a prendere tempo, nella speranza concreta di poter risparmiare un po' di soldi: nel frattempo, il presidente del Boca Daniel Angelici in questo momento è in Europa, precisamente a Parigi, dove ha partecipato alle nuove elezioni per la presidenza della FIFA come vicepresidente dell’AFA (la federcalcio argentina). Potrebbe essere l’occasione giusta per un incontro risolutivo.