Almendra-Napoli, alleanza tra Giuntoli e l'agente per ammorbidire le richieste del Boca Junior

Ultimissime calciomercato - L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato e alle trattative che vedono coinvolto il Napoli e si sofferma sul nome di Almendra

Capitolo Almendra. Il ct Batista dell’Under 20 argentina lo ha utilizzato solo per pochi minuti nelle tre gare giocate al Mondiale in Polonia. Giovedì a Milano Giuntoli ha avuto un nuovo contatto con l’agente del calciatore, Ruoco, perché le due parti hanno stretto un’alleanza tendente ad ammorbidire la posizione del Boca juniors. Il presidente Angelici ha chiesto 20 milioni di euro più le tasse (il 26,5 per cento), mentre il Napoli vorrebbe il prezzo chiuso.