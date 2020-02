Allan via da Napoli? Gazzetta: con l'arrivo di Demme è finito fuori squadra, sarà ancora più convinto di cercarsi un nuovo club

Il presente del Napoli vede Gattuso al centro di tutto. Il futuro, però, è ancora un interrogativo. Sia il suo domani sia quello di tanti giocatori, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"L’allenatore non ha tenuto conto dei giorni dell’insubordinazione, di chi s’è messo a capo della rivolta. Lui ha pensato soltanto a restituire alla squadra le motivazioni ed una migliore forma fisica. Ma, per forza di cose, bisognerà arrivare alla resa dei conti. Ed in questo senso, il futuro napoletano di alcuni rivoltosi è fortemente compromesso. Quello di Allan: con l’arrivo di Demme, il mediano brasiliano è finito fuori squadra. Una condizione che lo convincerà ancor di più a cercarsi una nuova sistemazione"