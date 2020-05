Allan via? Cronache di Napoli: tra i sostituti valutati ci sono Veretout e Kessié, il milanista è un pupillo di Gattuso

Calciomercato Napoli - Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli a fine stagione, Allan è in lista. Il brasiliano non rientra nel progetto tecnico di Gattuso ed è destinato a partire, come racconta Cronache di Napoli:

"Tra i nomi valutati c'è quello di Jordan Veretout, francese della Roma che non ha mai nascosto il suo gradimento per la maglia azzurra. In alternativa, Gattuso non disdegnerebbe il suo pupillo Franck Kessié che non rientra nei piani del Milan: serve l' offerta giusta, al Milan per fare una plusvalenza basterebbero 15 milioni, ma per lasciarlo partire davvero il Milan ne chiede almeno 20"