PSG-Allan, nuovo tentativo! CorSport - Offerta di 60mln, la risposta di De Laurentiis è stata irremovibile

Calcio Napoli mercato - Nuovo tentativo del Paris Saint-Germain per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta di come il club parigino si sia rifatto sotto per l'azzurro dopo il primo aggancio nello scorso gennaio. Vi riportiamo alcuni stralci dell'analisi del quotidiano.

"Stavolta non c’è il campionato e pure adesso non c’è trattativa, si chiamano chiacchierate di cortesia, semmai sono perlustrazioni per vedere se intanto sono mutati gli scenari, se si è aperta una seppur minima possibilità: il rilancio, il replay, a sessanta milioni, è stato salutato con gentilezza. Il Napoli resiste ad oltranza, almeno fino a quando sarà lecito farlo, De Laurentiis è stato irremovibile, non intende fare mezzo passo indietro e non cederà Allan se non per quella somma che ritiene congrua al valore del suo mediano, soltanto dinnanzi a un centinaio di milioni cash o ad una offerta che ci vada vicino".