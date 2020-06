Allan-Everton, Gazzetta.it - Ancelotti chiama, ADL chiede 40 mln: rapporti incrinati col brasiliano

Il portale Gazzetta.it rilancia la notizia di calciomercato di un probabile addio di Allan al Napoli. Il centrocampista brasiliano piace molto all'Everton di Ancelotti che però non vorrebbe assecondare le richieste economiche di De Laurentiis, consapevoli anche dei rapporti ormai tesi tra il club e il calciatore. Di tutto questo la Redazione di CalcioNapoli24.it ve ne aveva ampiamente anticipato oggi in esclusiva.

Allan-Everton

Gazzetta.it scende nei dettagli di una eventuale trattiva rivelando le richieste del Napoli. Dal portale si legge:

"Aurelio De Laurentiis chiede 40 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da parte del club inglese. Il manager dell'Everton può contare sugli ottimi rapporti che ha conservato con il presidente del Napoli, nonostante l'esonero subito nel mese di dicembre. A 30 milioni l'affare può chiudersi. I rapporti tra il brasiliano e il Napoli si sono incrinati a gennaio 2019, quando il Psg avrebbe voluto ingaggiarlo, ma trovò l'opposizione di De Laurentiis che avrebbe voluto 80 milioni di euro per lasciarlo andare. Dinanzi a questa richiesta, i dirigenti francesi mollarono subito la trattativa, lasciando nello sconforto il mediano della nazionale brasiliana al quale sarebbe stato garantito un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione, a fronte dei 2 che gli garantisce tuttora il Napoli"