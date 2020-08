Allan-Everton, CorSport: contatti quotidiani col Napoli, spuntano le cifre dell'ingaggio! Ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato - Allan ha virtualmente abbracciato Carlo Ancelotti, lo ha fatto accettando immediatamente il suo invito: contratto quinquennale robusto (sei milioni?), prospettiva invitante di potersi lottare per quello che è diventato il suo allenatore preferito e poi il fascino della Premier League. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Everton e Napoli sono ancora distanti: dieci milioni li separano dalla firma (trentacinque per chi cede, venticinque per chi compra) e nessuno sente ancora la necessità di fare il passo in avanti o quello indietro. Le telefonate sono quotidiane, com’è giusto che sia, ma non esiste ancora un piano di avvicinamento, che potrebbe essere facilitato dagli immancabili benefit. Però Allan si sente quasi dell'Everton, stavolta esistono le condizioni ed anche le volontà"