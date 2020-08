Allan all'Everton, Repubblica annuncia: decisiva la sua volontà, dai Toffees 35 milioni! Ancelotti lo aspetta

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione di Repubblica sarebbe slegato l’affare Veretout con l'As Roma che coinvolge Milik e Cengiz-Under.

Allan-Everton, Ancelotti lo aspetta

"Veretout è considerato dalla SSC Napoli l’ideale in mediana dopo la partenza di Allan, in direzione Everton dove lo aspetta Carlo Ancelotti. Ci sono dettagli da limare, ovvio, e naturalmente l’ultima parola spetta a Milik. Poi toccherà ad Allan e Koulibaly. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano, l’Everton arriverà a 35 milioni di euro: la volontà di Allan di giocare in Premier League sta facendo la differenza"