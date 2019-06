Ultimissime calcio Napoli - Non solo le parole d'elogio per James Rodriguez ed il messaggio di sfida per mister Sarri. Intercettato nella zona mista dell'Arena Corinthians dopo il rotondo 5-0 rifilato dal Brasile al Perù, il centrocampista del Napoli Allan ha parlato anche del suo futuro, con il PSG sempre interessato al mediano azzurro

Calciomercato Napoli, Allan allontana il Psg

Al termine della Coppa America prenderai un aereo per Parigi? "No, assolutamente no. Tornerò sicuramente a Napoli", ha risposto il brasiliano.