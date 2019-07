Alessio Gionta-Napoli, incredibile epilogo: da portiere in Europa League col Bruges a camerire! La storia

Ultimissime calcio Napoli - Alessio Gionta-Napoli, incredibile epilogo. L'edizione odierna de Il Mattino a firma del collega Bruno Majorano racconta la storia del giovane portiere scoperto proprio in Trentino dal club azzurro, portato nel vivaio e in Primavera fino alla convocazione in Europa League col Bruges con l'altra promessa Negro. Ora fa il cameriere al ristorante Stal a Pellizzano. Classe 1997 e fisicamente lo ricorda: alto, slanciato, fisico longilineo. L’ultima stagione l’ha giocata tra i pali del Rotaliana, tra i dilettanti, ma continua a sperare. «Sono svincolato e in attesa della chiamata giusta».

Alessio Gionta ex portiere Ssc Napoli trasferta Bruges