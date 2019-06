Dalla Spagna - Albiol-Napoli, è stato il difensore a decidere di partire! Il Villarreal vuole annunciarlo nelle prossime ore, i dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Il Villarreal è vicino all’acquisto di Raul Albiol, difensore centrale spagnolo del Napoli calcio. E secondo i colleghi spagnoli di Periodico Mediterraneo, sarebbe proprio il centrale ad aver deciso di ritenere chiusa la sua esperienza nel campionato italiano.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Albiol al Villareal

Secondo quanto riportato da Periodico Mediterraneo, il calciatore già l’anno scorso voleva tornare in Spagna ma il suo desiderio fu stroncato dalla volontà del Napoli di tenerlo: proprio per questo decise di rinnovare con una clausola rescissoria di soli quattro milioni per club esteri. Il Villarreal conta di chiudere e firmare ufficialmente Raul Albiol nelle prossime ore.