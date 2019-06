Albiol al Villarreal, AS annuncia: affare chiuso giovedì scorso, l'ufficialità ci sarà la prossima settimana

Raul Albiol è ormai un calciatore del Villarreal. Secondo quanto scrive AS la trattativa per il trasferimento è stata chiusa ufficialmente giovedì scorso ma, per motivi contabili, verrà ufficializzata la prossima settimana di luglio. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto: "Abbiamo accettato la richiesta di Albiol perché glielo dovevamo. Già due anni fa e l'altro anno voleva andare via, e lo convincemmo. Io dico grazie, grazie, grazie, salutami tua moglie e la tua splendida famiglia. Contento che torni nel tuo paese"