Al Nassr scatenato: dopo CR7 si prova anche il colpo Icardi, la situazione

Calciomercato - Al Nassr scatenato: dopo il mega colpo Cristiano Ronaldo, il quale diventa il giocatore più pagato al mondo, la squadra araba ci prova ora anche per Mauro Icardi.

Calciomercato, Al Nassr anche su Icardi

Secondo quanto infatti riporta Tuttomercatoweb, la società medio-orientale vuole mettere un altro tassello per costruire un attacco stellare e ci sono contatti in corso proprio per l’ex Inter contattato, nel frattempo, anche dal Newell’s Old Boys. Riflessioni in corso, ma la possibilità di lasciare la Turchia è concreta per il centravanti.