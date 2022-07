Aggiornamenti Raspadori! Il Mattino: "È il sogno di Spalletti, servono 30 milioni! Lui verrebbe di corsa"

Napoli calciomercato, aggiornamenti su Raspadori oggi in edicola sul quotidiano Il Mattino. Secondo quanto riferito, il Sassuolo chiede 30 milioni di euro al Napoli per lasciare andare Giacomo Raspadori, uno dei grandi sogni di Luciano Spalletti per sostituire Piotr Zielinski (l'altro sogno è Szoboszlai).

Aggiornamenti: nelle idee di Spalletti, Raspadori giocherebbe alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1, mentre Giovanni Simeone vestirebbe i panni del vice-Osimhen nel 4-3-3. Secondo Il Mattino, ad oggi è proprio Simeone l'obiettivo più concreto per l'attacco, pronto ad arrivare quando sarà ceduto Petagna al Monza, ma l'eventuale partenza di Zielinski aprirebbe le porte a Raspadori.

"Con Raspadori la trattativa è già a ottimo punto e il giocatore sarebbe disposto a fare la valigia anche adesso per correre a Napoli, ma il Sassuolo tiene alto il muro e vorrebbe trattenere il suo baby talento ancora per una stagione", scrive Il Mattino di Napoli e continua: "Gli azzurri restano alla finestra e aspettano che si muova qualcosa, tenendo sempre gli occhi aperti su Szoboszlai".