Affare Veretout, Cronache di Napoli: gli azzurri hanno in pugno il sì del francese, prossima settimana nuovo contatto

Sul mercato il Napoli è alla ricerca di un centrocampista e di un esterno sinistro, qualora il club riuscisse a trovare una pretendente in grado di formulare una proposta per Mario Rui. Ne parla l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Per il ruolo di mediano, i partenopei hanno in pugno il sì di Veretout, ma non quello della Fiorentina. Nella prossima settimana ci sarà un altro contatto, anche perché il francese continua a spingere per il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Sullo sfondo le piste che portano ad Almendra, Pulgar ed Elmas. Nel caso il Napoli riuscisse a cedere Rui, avrebbe i soldi per presentarsi dall’Atalanta con più convinzione per strapparle Castagne”