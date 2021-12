Affare Szalai-Napoli, CorSport: piace molto a Giuntoli, spunta la richiesta Fenerbahce per lasciarlo andare subito

Il club di De Laurentiis punta a un'operazione in stile-Anguissa, e dunque a un prestito con diritto di riscatto, per rinforzare la difesa sul mercato. Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Il ds Giuntoli sta valutando con maggiore frequenza altre piste prospettate dagli intermediari e dagli agenti: il gigante ungherese del Fenerbahçe, Attila Szalai, comporta le medesime difficoltà di Kumbulla: per lasciarlo andare subito, il club turco pretende intorno ai 20 milioni di euro. Altro che prestito. Piace molto il giovane totem del Fenerbahçe e della Nazionale ungherese, Szalai, un colosso di 23 anni e 192 centimetri che in Turchia valutano come Kumbulla: una ventina di milioni di euro, o giù di lì"