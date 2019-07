Affare Pépé, Il Roma: De Laurentiis aveva offerto 17,5 di stipendio totali, l’irruzione dell’Arsenal ha letteralmente schiantato il Napoli

Per il Napoli si profila un’altra beffa di mercato. Nonostante il blitz del procuratore giovedì a Dimaro l’acquisto di Nicolas Pépé potrebbe rivelarsi un buco nell’acqua. L’Arsenal ha fatto irruzione nella trattativa in modo perentorio, superando il Napoli. Gli inglesi hanno approfittato del gradimento del calciatore per offrire al Lille 80 milioni di euro (senza contropartite) e soprattutto un contratto mostruoso al giocatore. Lo racconta l'edizione odierna de Il Roma:

"C'era il sì del Lille all’offerta di 60 milioni più Ounas (che continua a piacere ai francesi), ma con Pépé non si era andati oltre i 3,5 milioni l’anno per cinque stagioni, a fronte di una richiesta di 5 milioni di ingaggio più cospicue commissioni per gli agenti: un aspetto della richiesta che non è piaciuto a De Laurentiis, che aveva dato disponibilità a salire con l’ingaggio, ma senza alzare di così tanto la cifra per le commissioni. Dettagli, ma c’era ancora da lavorare. Invece, l’irruzione dell’Arsenal ha letteralmente schiantato il Napoli, che di fronte a una simile offerta non può che arrendersi. Solo un cambio di programma repentino (da parte del calciatore, o di uno dei due club) può far saltare l’affare"