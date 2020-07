Affare Osimhen, Tuttosport: domani dovrebbe arrivare la sua risposta, il Napoli la reclama altrimenti cambierà mosse sul mercato

Il neo promosso Benevento starebbe per acquistare Fernando Llorente e Amin Younes dal Napoli. Due posti liberi nella rosa azzurra, ma non c’è tutta questa fretta per completare la stessa. Ne parla Tuttosport:

“Il Napoli ha bisogno di ricevere il placet di Osimhen che ha chiesto un po’ di tempo per capire se davvero vorrà giocare a Napoli nei prossimi cinque anni. Domani dovrebbe esserci la risposta, reclamata dal Napoli per capire se sarà necessario individuare altri profili, oppure se puntare su esterni che riescano a vedere la porta. Se riuscisse a prendere Osimhen per una somma complessiva di 60 milioni (40 cash più Ounas), allora anche gli esterni d’attacco sarebbero tre”