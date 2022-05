Affare Olivera, l'imprenditore: "Gli ho chiesto se Napoli gli piace, c'è un altro giocatore che verrebbe a piedi in azzurro"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’imprenditore Loris Pennacchio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sono stato in Spagna dopo tre anni perchè ho tanti clienti tra i calciatori, quasi 500: gli faccio da personal shopper. La mia visita al Getafe? Abbiamo la sede a Qualiano, e molti amici mi chiedono di aprire altre sedi. Mathias Olivera mi segue su Instagram e fa acquisti, sono stato lì con lui, con Sandro Ramirez ed altri calciatori.

Quando abbiamo fatto la foto con Mathias ed abbiamo firmato la maglia, mi ha chiamato mio figlio dicendomi che era il nuovo acquisto del Napoli: non ne sapevo nulla, ma devo dire che non chiederò mai ad un calciatore se verrà al Napoli. Gli ho chiesto se Napoli è di suo gradimento, mi ha detto che ci sono squadre interessate ma non mi ha parlato di Napoli. Poi magari non me lo poteva dire, anche se Napoli gli piace così come piace a Nico Gonzalez che verrebbe a piedi a Napoli. Da tifoso mi auguro che Mathias Olivera venga al Napoli, lo vedo un po' scugnizzo”