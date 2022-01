Affare Mathias Olivera, Gazzetta: il Napoli vorrebbe anticiparlo già a gennaio, coinvolto anche l'acquisto di Tuanzebe

Il Napoli ha già un accordo di massima sia con Mathias Olivera sia con il Getafe. Un’operazione da 10 milioni di euro per il cartellino, più qualche bonus legato a presenze e risultati. Lo annuncia l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

“Un affare che si definirà in estate ma che - senza tirare troppo la corda - il Napoli vorrebbe anticipare alla chiusura di questa sessione di mercato. L’operazione a gennaio sarebbe possibile anche perché l’uruguaiano ha doppio passaporto e dunque sarebbe tesserato come comunitario, perché il Napoli ingaggiando l’inglese Axel Tuanzebe come centrale difensivo ha esaurito tutte le caselle”