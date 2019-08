Affare Lozano, Gazzetta: De Laurentiis spenderà volentieri 80mln tra cartellino e ingaggio, lo approva per due motivi

Calciomercato Napoli -Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis spenderà volentieri 42 milioni per la clausola rescissoria al PSV Eindhoven e i 40 lordi da corrispondere al messicano Hirving Lozano, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Lui stesso ha fatto sapere di approvare l’acquisto di Lozano sia per le sue qualità sia per la giovane età che gli permetterebbe di fare un’ulteriore plusvalenza, nel caso dovesse poi cederlo tra qualche anno. In base a questa logica si capisce pure il motivo per cui il presidente del Napoli non si scomporrà più di tanto se non dovesse arrivare James Rodriguez che di anni ne ha 28. La sua idea è sempre stata quella di ingaggiarlo soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto e non con l’obbligo così come pretende il suo collega del Real Madrid"