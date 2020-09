Affare Koulibaly, Gazzetta: il giocatore sollecita la conclusione della trattativa per chiarezza del futuro suo e della famiglia

Calciomercato Napoli - Il mercato del Napoli ruota attorno a Kalidou Koulibaly e alla sua probabile partenza, come racconta La Gazzetta dello Sport:

"L'agente Fali Ramadani fa anche da intermediario e prova a smussare gli angoli di una trattativa che muoverà circa 70 milioni e che sembra avviarsi verso una conclusione che il giocatore sollecita per chiarezza del futuro suo e della famiglia. Una cifra importante, inferiore ai 100 milioni che avrebbe speso lo United un anno fa. Ma la pandemia non era un fattore prevedibile e comunque l’intera cifra della vendita sarà plusvalenza per la società di Aurelio De Laurentiis"