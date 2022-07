Affare Kim, Tuttosport: Rennes club non di prima fascia, una cosa non è gratificante per i tifosi del Napoli

E’ evidente, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, che tutti si attendano una reazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul mercato perché non potrà certo bastare Ostigard che, dopo le visite mediche, oggi raggiungerà il ritiro.

Il Napoli aspetta di capire se il difensore coreano Kim preferirà il Napoli o il Rennes:

"Non è certo gratificante per i tifosi azzurri vedere che un club, neppure di prima fascia, della Ligue 1 sia in grado di opporre concorrenza, o se arriverà Diallo dal Psg.

Per l’attacco, invece, è molto concreta l’ipotesi Simeone dal Verona, con il sogno Dybala che resta sullo sfondo: chissà se DeLa avrà uno scatto d’orgoglio con cui zittire la contestazione.e trasformare i “buuu” in applausi"