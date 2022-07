Affare Kepa-Napoli, che problemi ci sono? C'è una cifra che frena qualsiasi discorso

Il Napoli ha aperto un dialogo con il Chelsea per arrivare al portiere spagnolo Kepa. Come racconta la Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un colpo importantissimo ma non semplice. Perchè?

Affare Kepa-Napoli, che problemi ci sono?

Sono state chieste informazioni sul portiere basco, finito dietro al senegalese Mendy e che nell’ultima stagione ha dovuto accontentarsi delle briciole di 4 presenze in Premier e una in Champions:

"Gli inglesi vorrebbero cederlo ma non a un club concorrente. Dunque l’idea Napoli non dispiace e la valutazione del cartellino non dovrebbe essere elevata (ma il Napoli lo chiede in prestito) quello che al momento frena il discorso è l’ingaggio elevatissimo del portiere che guadagna 9 milioni di euro netti. E ha tre anni di contratto"

